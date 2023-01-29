Adana Demirspor, Arda Okan Kurtulan'ı Karacabey Belediyespor'a kiraladı

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ADANA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekibi Adana Demirspor, sol kanat oyuncusu Arda Okan Kurtulan'ı TFF 2. Lig takımlarından TECO Karacabey Belediyespor'a kiraladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Arda Okan Kurtulan'ın, TFF 2. Lig kulüplerinden TECO Karacabey Belediyespor'a yarım sezon kiralanması konusunda anlaşmaya varılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Fenerbahçe'nin altyapısından yetişen 20 yaşındaki Arda, sezon öncesinde Adana Demirspor'a transfer olmuştu.

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