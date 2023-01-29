Adana Demirspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

Bademcik şişmesi neden olur, nasıl geçer?

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 2 Şubat Perşembe günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre, dün Sivasspor'u deplasmanda 2-1 yenen Akdeniz ekibi, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman yaptı.

Fenerbahçe maçı hazırlıklarına ara vermeden başlayan Adana Demirspor'da, Sivasspor karşısında forma giyen oyuncular takımdan ayrı yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Çin Süper Lig ekiplerinden Shanghai Port'tan kiralanan 32 yaşındaki santrafor Pape Cherif Ndiaye de takımla ilk antrenmanına çıktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.