Futbol: Spor Toto 1. Lig

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Stat: Yeni Adana

Hakemler: Feridun Daldaş, Mehmet Şahan Yılmaz, Mehmet Şengül

Adanaspor: Ahmet Kıvanç, Yiğithan Güveli, Benasser, Tetteh (Dk. 38 Jallow), Pedro Nuno (Dk. 38 Sacko), Burak Çoban, Iseka (Dk. 82 Hakkı Türker), Abdurrahman Canlı, Roche (Dk. 10 Hüseyin Öztürk), Emre Kaplan, Ferhat Katipoğlu

Bodrumspor: Diogo Sousa, Erkan Değişmez (Dk. 71 Musah Mohammed), Süleyman Özdamar, Samet Yalçın (Dk. 77 Hakan Yeşil), Kenan Özer, Imeri (Dk. 60 Recep Aydın), Üzeyir Ergün, Onur Akbay, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 71 Aminu Umar), Celal Dumanlı (Dk. 77 Koray Kılınç), Cenk Şen

Goller: Dk. 21 Kenan Özer (Penaltıdan), Dk. 89 Aminu Umar (Bodrumspor), Dk. 61 Jallow (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 25 Süleyman Özdamar, Dk. 37 Samet Yalçın (Bodrumspor), Dk. 27 Kemal Kılıç (Teknik Direktör), Dk. 38 Yiğithan Güveli (Adanaspor)





ADANA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Bodrumspor​​​​​​​, deplasmanda Adanaspor'u 2-1 yendi.

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