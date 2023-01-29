Adanaspor-Bodrumspor maçının ardından

ADANA (AA) - Spor Toto 1. Ligin 22. haftasında, sahasında Bodrumspor'a 2-1 yenilen Adanaspor'un teknik direktörü Kemal Kılıç, "Çok üstün oynadığımız, kalemizde gol tehlikesi görmediğimiz oyunda yine basit bir hatayla kaybettik." dedi.

Kemal Kılıç, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iyi oynayarak kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getirdi.

Maçın son bölümünde bireysel bir hatayla eksik kaldıklarını ve mağlup duruma düştüklerini aktaran Kılıç, "Maalesef bu sorunumuzu çözemiyoruz veya çözmekte çok gecikiyoruz. Üzgünüz, kazanıp aşağılardan çıkmak için önemli bir maçtı ama çok da iyi oynamamıza rağmen maçı kaybettik." şeklinde konuştu.

Kılıç, hakemlerin de hatalar yapabildiğini belirterek, "Hakemin ilk yarıda rakibe bence yüzde yüz kırmızı kart vermesi gerekiyordu ama onun üzerinde durmamak lazım. Çünkü yaptığımız savunma hataları var. Her maça yansıyan savunma hataları var. Çok üstün oynadığımız, kalemizde gol tehlikesi görmediğimiz oyunda yine basit bir hatayla kaybettik." ifadelerini kullandı.





- Bodrumspor cephesi

Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, 3 puan aldıkları için mutlu olduğunu dile getirdi.

İki takımı da tebrik eden Taşdemir, "Bugün yenilebilirdik. Oynadığımız oyun bizi tatmin etmedi. Doğrularımızı daha fazlalaştırmamız gerekiyor çünkü bizim oyunumuz bu değil. Kazandık, mutluyuz. Sıralamadaki yerimizi de koruduk ama oyun olarak özellikle iki haftadır iyi oynamadığımızı düşünüyorum." dedi.

Hakem kararlarına değinen Taşdemir, şunları kaydetti:

"Benim gördüğüm pozisyona göre ilk yarı on kişi kalmamız gerekiyordu ama bütün hakemlerimizin takdirleri farklı oluyor. Standart bir görüşleri olmuyor, bu beni rahatsız ediyor. Bizim de canımız yandı geçen hafta. Bu hafta da Adanaspor'un canının yandığını düşünüyorum. Çünkü çok erken dakikada on kişi kalacaktık. Maçın dönüm noktasının o olduğunu düşünüyorum. Ama oyunun geneline baktığımızda sadece kazanma arzusu olan bir takım vardı. İyi oynamasak da kazandık ve 3 puan aldığımız için mutluyuz."

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