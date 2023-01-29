İçişleri Bakanı Soylu, AK Parti Adana İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu: (1)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İçişleri Bakanı Soylu, AK Parti Adana İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu: (1)

AA

İçişleri Bakanı Soylu, AK Parti Adana İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu: (1)

ADANA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "(Altılı masa) Bunlar niye aday seçemiyorlar biliyor musunuz? Niye cumhurbaşkanı adayı seçemiyorlar? Bir taraftan büyükelçiler, bir taraftan Amerika, bir taraftan FETÖ, bir taraftan HDP, PKK, bir taraftan bütün vesayet sistemleri icazet verecek." dedi.

Soylu, Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Adana İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ve başarı dileklerini getirdiğini söyledi.

Adana'da coşkulu ve samimi bir aileyle buluşmasına vesile olduğu için İl Başkanı Mehmet Ay'a teşekkür eden Soylu, şöyle konuştu:

"Buraya sadece danışma meclisi toplantısına gelmedim. Türkiye, çok badirelerden, büyük sıkıntılardan geçti. Bu ülkenin kimliğine, inancına, birliğine ve beraberliğine dokundular. 'Bize demokrasi fazla, sizden adam olmaz' dediler. Vesayet ve üzerimizdeki baskıyı sürekli devam ettirdiler. Dinimizle, inancımızla, atalarımızın, babalarımızın, dedelerimizin, annelerimizin bize bıraktığı öğretilerle dalga geçtiler. Yapmadıkları kalmadı. Bizi fukaralığa, yoksulluğa ittiler. Bu ülkede bir başbakan astılar. Sadece bir başbakanı idam etmediler, şu Anadolu insanını, ailenin, törenin, geleneğin, dini inancın, 780 bin kilometrekarenin her hücresinin ne demek olduğunu bilen bu insanları sabahtan akşama baskıladılar. 'Siz kimsiniz?' diye Amerika'dan, Avrupa'dan bize parmak salladılar. Sadece Adnan Menderes'i idam etmediler. Özgürlüğünü, hürriyetini, bağımsızlığını, zenginleşmeyi, etrafımızdaki coğrafyaya, dünyaya kendimizi ifade etmeyi, çalışmamızı engellediler. Her 10 yılda bir darbe yaptılar, her 10 yılda bizi 20 yıl geriye götürdüler, patinaj yaptırdılar. Bize buradan çıkamayacağımızı düşündürttüler. Hep karşımıza geçtiler."

Türkiye'de geçmişte kurdurulan gazetelerle cumhurbaşkanlarına, başbakanlara, ailelerine, ülkenin değerlerine hakaret edildiğini dile getiren Soylu, kadınların kıyafetleri nedeniyle birbirlerinden ayrıldığını, çocukların okula gitmesine engel olunduğunu anlattı.

- "Ayasofya Camisi'nde namaz kılmayı bize yasak ettiler"

Bakan Soylu, milletin acısını ve sabrını içine attığını ifade ederek, "Ayasofya Camisi orada durdu. Biz özgür, bağımsız bir ülkeydik ama orada namaz kılmayı bize yasak ettiler, üzerimize öyle bir vesayet koydular ki 'Biz izin vermeden siz hareket edemezsiniz' dediler. Siyaseti ürküttüler, korkuttular. Siyaset yapmak isteyenlerin annelerine, babalarına 'Oğlum aman uzak dur bak başına ne geleceği belli olmaz' dediler. Öyle bir zaman dilimi içerisinde devreye girdiniz ki bu ülkede yüzde 8 binlik gecelik faizlerle hepimizi terbiye ettiler." diye konuştu.

Devletin, vatandaşın yanına gitmediği günlerin yaşandığını anlatan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu salona, Sayın İl Başkanımızın davetiyle bir tek şey için geldim. Eğer gelmeseydim ülkeme, milletime, kendime eksiklik yapmış olurdum. Allah sizden razı olsun, bir gün olsun geri durmadınız. 27 Nisan'ı yaptılar, korkutmaya çalıştılar, Gezi olaylarını yaptılar, her yeri yakıp yıkmak istediler geri durmadınız, Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıktınız. 17-25 Aralık'ı FETÖ sahtekarları yaptı, geri durmadınız Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıktınız. 6-8 Ekim olaylarını yaptılar, geçmişteki vesayet sistemine karşı çıkarak bu ülkeye ve Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıktınız. 15 Temmuz'da çıplak ellerinizle beraber bu ülkede darbelerin nasıl mağlup edileceğini gösterdiniz. Ben danışma meclisine gelmedim, bir iradenin, partinin, teşkilatın önünde saygıyla eğilmeye geldim. Allah sizden razı olsun."

- "Büyük davanın yüce gönüllüleri olarak çalışıyoruz"

"Biz 300 yıldır bizi ezmeye çalışanlara karşı bir büyük davanın yüce gönüllüleri olarak çalışıyoruz." diyen Soylu, "Biz işimizi yapmıyoruz, biz davamızın, millet davasının, insanlık davasının peşindeyiz. Biz etrafımızdaki coğrafyada karşı karşıya kalan ezginliği ortadan kaldırabilmek, onların baskılarını ortadan kaldırabilmek, komşularımıza yapılan zulmü kendi elimizle bertaraf edebilmek, berhava edebilmek davasının peşindeyiz. Biz Filistin'den Libya'ya, Lübnan'dan Orta Doğu'ya, Orta Asya'ya kadar, Yemen'e kadar, Balkanlar'a kadar oluşturulan bütün baskıları ortadan kaldırmak için zengin olmak zorundayız, güçlü olmak, kuvvetli kudretli olmak zorundayız. Ne kadar patlarlarsa patlasınlar, ne kadar çatlarlarsa çatlasınlar İHA'mızı SİHA'mızı yaptık, KIZILELMA'mızı yaptık, arabamızı yaptık, uçaklarımızı yapacağız." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs'a sahip çıktığını belirten Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Yeter söz milletindir' diye sahip çıktı. Peki 14 Mayıs kime karşı kazanıldı? Cumhuriyet Halk Partisi'ne öyle mi? Kendi milletvekilleri Mehmet Bekaroğlu'nun dediği gibi 'tek parti faşizmine karşı kazanıldı', dün öyle söyledi. Şimdi peki sadece bu kadar mı? Hayır. Neye benziyor biliyor musunuz bu? Şuna benziyor; zamanın birinde Bekri Mustafa diye bir adam var. Bekri Mustafa çocukluğunda bir din eğitimi almış. Sonra da kendisini alkole vermiş, sabah akşam içiyor. Kasabasında bir cenaze, camide kılınacak. İmamı arıyorlar, imama ulaşamıyorlar. Musalla taşında cenaze var, cemaat var, imam yok. Tam da Bekri Mustafa o zaman dilimi içerisinde oradan geçmesin mi? Bekri Mustafa'ya 'Sen bu namazı kıldırır mısın?' diyorlar. Kafasını eğiyor, düşünüyor, 'Madem imam yok, kıldırayım' diyor. Geçiriyor sarığı kafasına takıyor, cübbeyi de giyiyor, namazı kıldırıyor. Sonra cemaati hiç görmediği bir şeyi görüyor. Eğiliyor diyor ki, sandukaya bir şeyler söylüyor, kalkıyor. Cemaat merak ediyor, Bekri Mustafa'ya diyor ki 'Biz bir imamım sandukayla görüşüp konuştuğunu hiç görmedik, sen ona ne söyledin acaba?' diyor. Bekri Mustafa cemaate dönüyor, 'Ona dedim ki, öteki dünyadan bu dünyanın halini sorarlarsa Bekri Mustafa imam oldu, onlar anlarlar' diyor. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun Demokrat Parti'ye ve 14 Mayıs'a sahip çıkması Bekri Mustafa'nın meselesi gibidir. Millet her şeyi anlıyor."

Bakan Soylu, "Bir kere 14 Mayıs'a sahip çıkabilmek için 15 Temmuz'da havalimanına indiğin zaman tanklar içerisinden sıvışmak değil, 15 Temmuz'da demokrasiye, millete ve işgale karşı bu milletle beraber olmak lazım. Öyle 14 Mayıs'a sahip çıkabilmek için dönüp bu ülkenin polisine, jandarmasına, Türk Silahlı Kuvvetlerine, cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapma konusunda iftira atmamak lazım. Onların yaptığı terörle mücadele, uyuşturucuyla mücadele, bu ülkenin birliğiyle ve beraberliğiyle mücadele, sonuna kadar sizle beraber olacağız demek lazım. Türk Silahlı Kuvvetlerine iftira atmamak lazım." ifadelerini kullandı.

Altılı masaya yönelik eleştirilerini sürdüren Soylu, şunları kaydetti:

"Şimdi birisi çıkıp 'Anayasadan Türklüğü sileceğim' diyor. Kim o? Ali Babacan ve arkadaşları. Ötekisi çıkıyor 'Biz seçiliriz geliriz ama her an kriz çıkabilir' diyor. Niye? 'Eğer bizim dediğimizi yapmazlarsa kriz çıkar, biz o krizle beraber yeniden seçime gideriz'. Ya profesör olsan ne yazar? Bu millet koalisyonlardan çekmedi mi? Son 21 yıldır Türkiye'nin bugün büyümesinin, zenginleşmesinin, dünyayla rekabet edebilmesinin en temel nedenlerinden bir tanesi nedir? Siyasal istikrardır. Peki bu siyasal istikrar çerçevesinde Türkiye bu adımlarını atıyor. Yeniden eski koalisyon günlerine dönülecek. Yeniden birisinin yazdığı birisinin bozduğu olacak. Bunlar niye aday seçemiyorlar biliyor musunuz? Niye cumhurbaşkanı adayı seçemiyorlar? Bir taraftan büyükelçiler, bir taraftan Amerika, bir taraftan FETÖ, bir taraftan HDP, PKK, bir taraftan bütün vesayet sistemleri icazet verecek. Atalarımız ne güzel demişler; çok ebe çocuk boğar demişler."

(Sürecek)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü)- GENÇ ÇİFTİN AŞKI ENGEL TANIMADI
YEREL HABERLER (Görüntülü)- GENÇ ÇİFTİN AŞKI ENGEL TANIMADI
(Görüntülü) BAKAN SOYLU, AK PARTİ ADANA İL DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI&#039;NDA KONUŞTU TAMAMI FTP&#039;DE
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKAN SOYLU, AK PARTİ ADANA İL DANIŞMA ...
Adanaspor-Bodrumspor maçının ardından
YEREL HABERLER Adanaspor-Bodrumspor maçının ardından
Futbol: Spor Toto 1. Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto 1. Lig
Adanaspor - Bodrumspor: 1-2
YEREL HABERLER Adanaspor - Bodrumspor: 1-2
Adana Demirspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Adana Demirspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına ...
(Görüntülü) KANSER HASTALARI, LÖSEV&#039;İN PUNCH NAKIŞI ETKİNLİĞİYLE HAYATA TUTUNUYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) KANSER HASTALARI, LÖSEV'İN PUNCH ...
(Görüntülü)BAŞKAN ERDEM, CEYHANLI GENÇLERLE BULUŞTU
YEREL HABERLER (Görüntülü)BAŞKAN ERDEM, CEYHANLI GENÇLERLE BULUŞTU
Adana Demirspor, Demokratik Kongolu Britt Assombalonga ile yollarını ayırdı
YEREL HABERLER Adana Demirspor, Demokratik Kongolu Britt ...
Adana Demirspor, Arda Okan Kurtulan'ı Karacabey Belediyespor'a kiraladı
YEREL HABERLER Adana Demirspor, Arda Okan Kurtulan'ı Karacabey ...
Kanser hastaları, LÖSEV'in punch nakışı etkinliğiyle hayata tutunuyor
YEREL HABERLER Kanser hastaları, LÖSEV'in punch nakışı etkinliğiyle ...
(Görüntülü)KÖPEKTEN KAÇARKEN MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI SURİYELİ AHMED ÖLDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü)KÖPEKTEN KAÇARKEN MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI ...
Köpekten kaçarken minibüsün çarptığı Suriyeli Ahmed öldü
YEREL HABERLER Köpekten kaçarken minibüsün çarptığı Suriyeli Ahmed ...
Adana'da köpekten kaçarken minibüsün çarptığı çocuk öldü
YEREL HABERLER Adana'da köpekten kaçarken minibüsün çarptığı çocuk ...
Adana'da koluna yorgun mermi isabet eden genç yaralandı
YEREL HABERLER Adana'da koluna yorgun mermi isabet eden genç ...
Adana Demirspor, Cherif Ndiaye'yi satın alma opsiyonuyla kiraladı
YEREL HABERLER Adana Demirspor, Cherif Ndiaye'yi satın alma ...
(Görüntülü)SAHİPSİZ KÖPEKLERİN KEDİYE SALDIRMASI KAMERADA
YEREL HABERLER (Görüntülü)SAHİPSİZ KÖPEKLERİN KEDİYE SALDIRMASI ...
Adana'da sahipsiz köpeklerinin kediye saldırması güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Adana'da sahipsiz köpeklerinin kediye saldırması ...
Husumetlisinin ev ve iş yerine ateş açan şüpheliler portakal bahçesinde yakalandı
YEREL HABERLER Husumetlisinin ev ve iş yerine ateş açan şüpheliler ...
Adana'da ev ve iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da ev ve iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili 2 ...
(Görüntülü) ELEKTRONİK EŞYA DÜKKANINDAKİ YANGIN DİĞER İŞ YERLERİNE SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) ELEKTRONİK EŞYA DÜKKANINDAKİ YANGIN ...
ELEKTRONİK EŞYA DÜKKANINDAKİ YANGIN DİĞER İŞ YERLERİNE SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ  
YEREL HABERLER ELEKTRONİK EŞYA DÜKKANINDAKİ YANGIN DİĞER İŞ ...
Adana'da çıkan yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Adana'da çıkan yangında iş yeri kullanılamaz hale ...
Elektronik eşya dükkanındaki yangın diğer iş yerlerine sıçramadan söndürüldü
YEREL HABERLER Elektronik eşya dükkanındaki yangın diğer iş ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.