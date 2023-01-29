Adana'da işitme engelli çift, işaret diliyle "evet" diyerek evlendi

ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde, işitme-konuşma engelli Şahin Bozkurt (29) ve Ayşenur Bozdemir (18) törenle dünya evine girdi.
Kozan Devlet Hastanesi'nde çalışan Bozkurt, aynı kurumda tanıştığı Bozdemir ile evlenme kararı aldı.
Bir düğün salonunda düzenlenen törenle dünya evine giren engelli çiftin nikahını Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan kıydı.
Bozkurt ve Bozdemir'in yakılarının katıldığı törende, engelli çift işaret diliyle "evet" diyerek evlendi.
Kozan Belediye Başkanı Özgan, törende genç çifte ömür boyu mutluluklar diledi.
Damadın babası Fikri Bozkurt da törene katılarak gençleri mutlu günlerinde yalnız bırakmayan davetlilere teşekkür etti.