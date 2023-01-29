Karataş'ta dolu etkili oldu

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ADANA (AA) - Adana'nın Karataş ilçesinde etkili olan dolu, günlük hayatı olumsuz etkiledi.



İlçede sabah saatlerinde yağmurun ardından başlayan dolu, tarım alanlarını beyaza bürüdü.



Yağış nedeniyle bazı caddelerde trafikte aksamalar yaşandı.



Belediye ekiplerince mahallelerde temizlik çalışması başlatıldı.



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