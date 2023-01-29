AK Parti'li Sarıeroğlu, AK Parti Adana İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu:

ADANA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "Hala 6'lı masa adayını belirleyemezken Allah'a hamdolsun biz yakında uzaya göndereceğimiz 3 Türk'ümüzü bile belirleyecek aşamaya gelmiş durumdayız." dedi.

Sarıeroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Adana İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, seçime tam 103 gün kaldığını söyledi.

Seçimin 103 günlük geri sayımını Adana'dan saymaya başlayacaklarını belirten Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"Tüm kardeşlerimizle birlikte inşallah 14 Mayıs'a birlik, beraberlik, kardeşlik içerisinde büyük bir inançla liderimiz, genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında çok çalışarak yolumuza devam edeceğiz. Çok önemli bir seçim dönemine giriyoruz. Gerçekten her seçim AK Parti kadroları için önemlidir, AK Parti demek çalışmak, ter akıtmak, emek demektir. Tüm seçimlerimizden biz, emek emek, kapı kapı kadın kollarımızın ev ev gezmesiyle, mahalle mahalle ziyaretlerle çok çalışarak, sandıkları namus bilerek, başında böyle nöbetlerimizi tutarak bugünlere geldik."

Sarıeroğlu, AK Parti teşkilatlarıyla 14 Mayıs'ta yine zaferle sandıkları gümbür gümbür coşturarak çıkacaklarına inandığını kaydetti.

Partilerinin Adana'dan her seçimde galibiyetle çıktığını, 14 Mayıs'ta da yeniden güçlü şekilde galibiyetle çıkacaklarının altını çizen Sarıeroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"6'lı masanın hali ortada, kafalar çok karışık, gerçekten bir oradan bir buradan savruluyorlar, ideolojileri, pusulaları şaşmış durumda, bir yandan 'anayasayı değiştireceğiz' diyenler diğer taraftan işte 'eğer gelirsek tek başına Cumhurbaşkanı yönetemez, bizlerin de onayını alması gerekiyor, yoksa kriz çıkar, kaos çıkar' diyenler, diğer taraftan istifalar, işte kongrelerini yapıyorlar, ardından teşkilatları toplamakta zorlanıyorlar. Birisi umrede, diğeri işte ziyaretlerini gerçekleştiriyor, evet türbelere ziyaretler yapıyorlar. Durum gerçekten karışık. Henüz, seçime şurada kaldı 103 gün, adaylarını belirleyemeyen bir 6'lı masa var. Hala 6'lı masa adayını belirleyemezken Allah'a hamdolsun biz yakında uzaya göndereceğimiz 3 Türk'ümüzü bile belirleyecek aşamaya gelmiş durumdayız. Toplanıyorlar, toplanıyorlar, dağılıyorlar. Henüz ortada Türkiye'ye dair bir icraat yok, Türkiye'ye dair bir vaat yok, Türkiye'ye umut verecek bir söylem yok. Ve şimdi bu kadar beceriksizliği, bu kadar karmaşayı gizleyebilmek için çamura yatmaya başladılar. Ne kadar çamura yatarlarsa yatsınlar Sayın Cumhurbaşkanımızın yeniden aday olmasının önünde hiçbir engel bulunmamaktadır. Ve inşallah Allah'ın izni, milletimizin desteği ve teşkilatlarımızın çok çalışmasıyla 14 Mayıs 2023 seçimlerinde Türkiye'nin huzuru, güvenliği, ümmetin geleceği için, mazlum ve mağdur coğrafyalardaki kardeşlerimiz için yine, yine, yine çalışacağız ve Sayın Cumhurbaşkanımızı, işte bu beceriksiz anlayışa karşı inşallah yeniden başkan olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı seçeceğiz."



- "Kutsal kitabımıza uzanan elleri kınıyoruz"

Jülide Sarıeroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir yandan ülke içinde ziyaretlerini gerçekleştirdiğini diğer taraftan dünyada yaşanan gelişmelere karşı güçlü bir diplomasi içerisinde olduğunu belirterek, "İsveç'te olanları, Danimarka'da olanları biliyorsunuz. Buradan gür bir sesle kutsal kitabımıza uzanan elleri kınıyoruz. Bunlara izin verenleri kınıyoruz. Şimdi gelirken basına düştü İsveç NATO üyeliğiyle ilgili süreci de durdurmuş durumda. Dünyada bu gelişmeler yaşanırken Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Türkiye'ye yönelik işte uluslararası arenada çıkan basın yayın kuruluşlarından haberleri arka arkaya görüyoruz. Bu gelişmeler yaşanırken biz bir yandan bunlarla mücadele ediyoruz, dik, güçlü duruşumuz koruyoruz. Diğer taraftan 85 milyon vatandaşımızın ihtiyaçları, talepleri, beklentileri konusunda da var gücümüzle çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Sarıeroğlu, "çözemezsiniz" denilen her sorunu arka arakaya çözdüklerini söyledi.

Türkiye'ye dair daha çok büyük hedeflerinin olduklarını belirten Sarıeroğlu, "20 yıldır yaptıklarımızın tamamı Türkiye'nin, Türkiye Yüzyılına hazırlığıyla ilgili çalışmalardı. İnşallah bugün büyümüş, gelişmiş, insanına yatırım yapmış, işçisine, emekçisine, kadınına, gencine, erkeğine, engellisine, yaşlısına yatırım yapmış bir Türkiye olarak Türkiye Yüzyılını hep birlikte tüm Türkiye olarak inşa edeceğiz." dedi.

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