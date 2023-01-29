İçişleri Bakanı Soylu, AK Parti Adana İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu: (2)

ADANA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Terörle mücadeleyi sadece teröristi tasfiye etmek için ortaya koymadık, demokrasiyi tahkim etmek için ortaya koyduk." dedi.

Soylu, Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Adana İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, önlerinde tarihin en önemli seçimlerinden birinin olduğunu söyledi.

Her seçimin önemli ve kıymetli olduğunu ifade eden Soylu, şöyle konuştu:

"Bu seçimde bizim sorumluluklarımız var. Bu ülkenin Doğu ve Güneydoğu'sunda akşam saat 04.00'ten sonra kepenkler kapanıyor, oradaki vatandaşlarımız eve gitmek zorunda kalıyordu. 8-9 yaşındaki çocukları annelerinin kucağından alıp dağa götürüyorlar, boyunca kalaşnikof veriyorlar ve çocukları terörist yapmaya çalışıyorlar. Lanet olsun size, çocuktan terörist mi olur? Bütün bunların yanı sıra yol, öğretmen, doktor, hastane ve üniversite yok. Bütün bunların karşı karşıya kaldığı tabloyla ilgili hepimiz bu ülkenin doğusu ve batısı arasındaki makus talihi ne zaman yenecek diye endişe içerisindeydik. Recep Tayyip Erdoğan sadece 20. yüzyılın eksiklerini kapatmadı, 21. yüzyılın altyapısını yaptı. Tayyip Erdoğan aynı zamanda Doğu ve Batı arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırdı. Bugün öğretmen, doktor var. Bugün 81 ilimizde üniversite, öğretim üyesi var. Şırnak'a araba gitmiyordu, şu anda doçent, profesör, öğrenci gidiyor."

Soylu, demokrasiye sahip çıktıklarını vurgulayarak, "Terörle mücadeleyi sadece teröristi tasfiye etmek için ortaya koymadık, demokrasiyi tahkim etmek için ortaya koyduk. Demokrasiyi terörün üzerinden yok etmeye çalışanlar, demokrasiyi terörün üzerinden tasfiye etmeye çalışanlar, 'Biz kendi düzenimizi kurarız, sizin düzeninize uymayız' diyenlere karşı demokrasiye sahip çıktık. Bugün orada insanlar hangi tercihi ortaya koyarlar? Hangi tercihi koyarlarsa koysunlar ama bu tercihi kalaşnikofun gölgesinde koydurursak bizim devletliğimiz, demokrasi bilinci sorgulanır." ifadelerini kullandı.

- "Terörden temizlenmesiyle Gabar'da petrol çıktı"

Gabar'daki petrol keşfini anımsatan Soylu, şöyle devam etti:

"Hem de petrolü al traktörde istediğin gibi kullan. Dünyanın çok az yerinde böyle kalitede petrol var. Gabar'da petrol nasıl çıktı? Terörden temizlendi, temizleniyor da orada rahat rahat bu çalışmalar yapılıyor. Geçen gün Gabar'a gittik. Oradan da Tuşimiya Vadisi'ne geçtik. 40 yıldır terörün terk etmediği vadi, Allah'a çok şükür kahramanlarımız sayesinde, Kılıçdaroğlu ile Ali Babacanların, diğerlerinin tasfiye etmek istediği İHA ve SİHA'lar sayesinde Allah'a hamdolsun ki tertemiz oldu. O zor vadiye indik. Elimizi zemine attık, elimize 6 bin 500 kalorinin üzerindeki enerjide bir kömür geldi. İnşallah şimdi o da işlenecek. Biraz önce ziyaret ettiğimiz kıraathanede Bingöl'ün Genç ilçesinden hemşehrilerimiz vardı. Genç ilçesinde 320 milyon ton demir cevheri çıktı. Adnan Menderes döneminde Ereğli Demir Çelik Fabrikası'nı kuran Fatin Rüştü Zorlu'dur. 1960 darbesinden sonra 'Bu fabrikayı Fatin Rüştü Zorlu kurdu' levhasını oradan hemen kaldırdılar. Şimdi aynen Ereğli Demir Çelik Fabrikası gibi Bingöl Genç'te çok büyük bir demir çelik fabrikası kurulacak. Yanında başka fabrikalar, üretim tesisleri de kurulacak. Sadece Diyarbakır'da 3 organize sanayi sitesi var, 450 yatırımcı sırada, yer bulmaya çalışıyor."

- "Bizi karanlıkta bırakmak istediler"

Soylu, sadece terör örgütünü tasfiye etmediklerini, aynı zamanda Türkiye'nin topyekün kalkınmasını sağladıklarının altını çizerek, şunları aktardı:

"Herkesin yarınlarına umutla bakabileceği Türkiye'yi oluşturmaya çalışıyoruz. Söylerken dalga geçiyorlar. 2016 yılında İçişleri Bakanı olduktan sonra biraz meseleyi anladık ve meseleyle ilgili geleceğe ait planlar yaparken 'Terör örgütü dağlarda adım atamayacak' demiştim. Çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan terörle ilgili konsepti tamamen değiştirmişti. 'İnlerine gireceksiniz', 'Kesintisiz operasyon', 'Terörü kaynağında yok edeceksiniz' demişti. Bütün bunları İHA'larla, SİHA'larla, mühimmatlarla yaparken de nereden geçtiğimizi biliyoruz. Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı operasyonuna giderken Amerika, Avrupa, Kanada 'Bu operasyonu yapamazsınız' dediler. Türkiye'yi eski Türkiye zannettiler. Tayyip Erdoğan'a da başını eğer, boynunu büker, 'Bizim sözümüzü kabul eder' dediler. Hakkari'nin burnundan Hatay'ın denizine kadar terör devleti kurmak istiyorlardı. Tayyip Erdoğan'ın ve Türkiye'nin buna rıza göstermesini, o terör devletinin orada kurulmasını istediler. Bir taraftan DEAŞ ile mücadele eden Türkiye, bir taraftan FETÖ ile mücadele eden Türkiye, bir taraftan da aynı şekilde Afrin'den terör örgütünü oradan tasfiye etmek istedi. Bizi karanlıkta bırakmak istediler. Amerika 'Mühimmatlarımı vermiyorum', Almanya 'Tanklarımı kullanamazsın', Kanada 'Ben kameralarımı vermiyorum, vermeyeceğim' dedi. Zannettiler ki biz buradan çıkamayacağız. Sizin çocuklarınız, bu ülkenin Türk mühendisleri, bizim evlatlarımız, Amerika'ya, Avrupa'ya, Kanada'ya inat bir şekilde, Mehmetçiğimiz Afrin'e girer girmez, onlar da ambargoyu koyar koymaz, 1,5 ayda onların bize vermediklerini ürettiler, ay-yıldızlı mührü de böğrüne vurdular."

Türkiye'nin eski Türkiye olmadığına dikkati çeken Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Savunma sanayisinde yüzde 20'den yüzde 80'e geldik. Çıldırıyorlar. Niçin? Kendi otomobilimizi yapıyoruz, Gabar'da petrol buluyoruz, Bingöl'de demir cevheri çıkarıyoruz, Bilecik'te altın madeni buluyoruz, çıldırıyorlar. Sakarya'da Karadeniz Gaz Sahası'nda gaz çıktığını gördükten sonra 'Biz bu Türkiye'yi nasıl durduracağız?' diye dövünüyorlar, çıldırıyorlar, sapıtıyorlar. Size bir şey söylemek istiyorum. Şuraya bakıyorum, buradaki hanımefendiler, beyefendiler, siz tarihin döngüsünü değiştiriyorsunuz. Biz 600 yıl boyunca hakkı ve adaleti dünyanın her noktasına götürmeye çalıştık. Şimdi Afrika'ya bile gitseniz bizim vatandaşımızı sevgiyle kucaklıyorlar. Balkanlar'da Anadolu'nun kokusu duyuluyor. Orta Doğu, Orta Asya öyle... Her tarafımızda bu millete ait sevgi hali söz konusu. Ecdadımız bize kötü bir miras bırakmadı. Biz dönüp ecdadımıza dua ediyoruz. 100 yıl sonra gelecek nesillerimiz dönecek 'Tayyip Erdoğan ve arkadaşları Türkiye'ye öyle bir iyilik yaptı ki Allah onlardan razı olsun' diye dua edecekler."

- "29 Ekim'de dağlarda bir tek terörist kalmayacak"

Soylu, Amanoslar'da terörü temizlemenin çok zor bir iş olduğunu vurgulayarak, "Amanoslar'da ağaçlar iğne yapraklıdır, görebilmek de mümkün değildir. Görürsünüz, kaybedersiniz. Allah'a şükür Afrin'e girdik ya ilk önce o bölge temizlendi, ardından bugün Hatay'dan Adıyaman'a kadar Amanoslar'da bir tek terörist yok." dedi.

Cudi'de, Tendürek'te terörist olmadığını aktaran Soylu, "Bir kardeşiniz, evladınız, Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı, bu büyük mücadeleyi milletimizin ve sizin iradenize dayanarak gerçekleştiren evlatlarınız olarak söylüyorum. 29 Ekim 2023 tarihinde bu ülkenin dağlarında bir tek terörist kalmayacak." ifadelerini kullandı.

Doğu ve Güneydoğu'daki tüm vatandaşları terörün baskısından kurtaracaklarını vurgulayan Soylu, "Barışı da huzuru da kardeşliği de bu millet getirecek." diye konuştu.

Soylu, Türkiye'nin yolculuğuna yeni başladığını işaret ederek, "Türkiye Yüzyılı sadece bizim 14 Mayıs'ta inşallah yapılacak seçimle ilgili bir sloganın adı değildir. Türkiye Yüzyılı büyük bir yürüyüş, mücadelenin başlangıcıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehir hastaneleriyle ilgili millete verdiği sözü tuttuğunu belirten Soylu, kabine toplantısındaki bir olayı şöyle anlattı:

"Şimdi altılı masada bulunanlardan bir tanesi kabinede masanın etrafında otururken Sayın Cumhurbaşkanı'mıza çok bilmiş edasıyla 'Bu şehir hastaneleri zarar eder, bunlar büyük, yönetilemez, bunların dünyada hiçbir yerde karşılığı yok' dedi. Sanki ömrü boyunca şehir hastanesi yönetmiş de öyle konuşuyor. Senin karşında dünyanın lideri var. Konuşurken bir kere edepli, ölçülü konuş. Tayyip Erdoğan dedi ki 'Ben milletime şehir hastaneleri konusunda söz verdim, bunun durdurulmasına müsaade etmem. Bunları yaptıracağım ve siz de bunun nasıl işlediğini göreceksiniz'. Amerika, Avrupa pandemi krizinde hastalarını bahçelerden içeriye alamazken, yaşlılarını ölüme terk ederken şu kadroların iradesiyle gerçekleşen şehir hastaneleri vatandaşına birinci sınıf, 5 yıldızlı otel hizmeti verdi. Bizim getirdiğimiz, gelinen Türkiye budur. O sözleri söyleyenler de bugün husumetlerinden dolayı ne yapacaklarının farkında bile değil. Ülkesi için her türlü riski alan, bütün gayretleri ortaya koyan, ülkesinin bir tek insanını karşı karşıya kaldığı yabancı muhataplarına mahcup etmeyen bir Tayyip Erdoğan, ortaya koyduğu iradeyle göreceksiniz bu ülkeye 2023'ten sonra da Türkiye Yüzyılı'nda çok büyük bir yürüyüşü devam ettirecektir."

- "Bütün şer cephesi karşımızdalar"

Katılımcılara "14 Mayıs'taki seçimlere hazır mısınız?" diye soran ve "Evet" cevabını alan Soylu, "Biz tepenin üstüne getirdik, hepsi karşımızdalar. Bütün şer cephesi karşımızdalar. Yalanlarla, dolanlarla, entrikalarla karşımızdalar. Tayyip Erdoğan'a, Cumhur İttifakı'na, Türkiye'nin birliğine ve beraberliğine tahammül edemiyorlar." dedi.

Soylu, Erdoğan'ın sadece Türkiye için değil dünya için önemli olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Tayyip Erdoğan sadece Türkiye için değil dünyada ümmet, insanlık için büyük bir fırsattır. İlk kez dünya böyle bir fırsatla karşı karşıyadır. Bugün Afganistan'dan Pakistan'a, etrafımızdaki coğrafyadan dünyada mazlum ve mağdur milletlere kadar herkesin baktığı coğrafya Anadolu coğrafyasıdır, bu büyük ve asil millettir. İlk kez böyle bir liderle gidiyoruz. 20 yıldır dünyayı avcunun içi gibi bilen ama hiçbir ilkesinden, inancından vazgeçmeden yarınlara, milletine itimat ederek 'Ben sadece milletin, Allah'ın önünde eğilirim' diyerek yürüyen bir liderle yürüyoruz."

Herkesten çok çalışıp, birlik içerisinde olmaları gerektiğini anlatan Soylu, şunları kaydetti:

"Eğer 'şunun buyu, bunun şunu vardı' dersek 100 yıl sonra gelecek nesil bize dua etmez. Derler ki 'Tayyip Erdoğan gibi büyük bir fırsatları vardı yazıklar olsun onlara kaçırdılar bu fırsatı.' Böyle bir anlayışla karşı karşıya kalmayalım. Onun için birlik ve beraberlik içerisinde, birbirimize destek olalım. Allah'ın izniyle 14 Mayıs akşamı seçim sonuçları açıklandığında göreceksiniz o Amerika'nın, Avrupa'nın bütün liderleri sıraya girecekler, 'Biz de Tayyip Erdoğan ile konuşabilir, tebrik edebilir miyiz?' diyecekler. Bunu göreceksiniz. Amerika, Almanya, İngiltere bizden zengin ama Rusya-Ukrayna arasındaki savaşa girmeye cesaretleri de itibarları da yok. İtibar Tayyip Erdoğan'ın ve Türkiye'nin var. Onun için tahıl krizi çözülüyor. Göreceksiniz bu yolculuk devam edecek. Allah, Ayasofya'yı açanları bereketiyle ve rahmetiyle donatacaktır."

Soylu, Adana'nın tarihi bir seçim sonucu alacağını vurgulayarak, "Kılıçdaroğlu üzülecekmiş. Onu Cumhuriyet Halk Partililer düşünsün. Onlara Kılıçdaroğlu düştü, bizim liderimiz Recep Tayyip Erdoğan. Onlar düşünsün." dedi.

"14 Mayıs'ta 'Yeter söz milletindir' demeye, Türkiye Yüzyılı'nı başlatmaya var mısınız?" diye soran ve "Evet" yanıtını alan Soylu, "Allah sizden razı olsun, bizi size mahcup etmesin." ifadesini kullandı.

(Bitti)

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