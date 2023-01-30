Adana'da kaçak 270 paket sigara ile 600 kilogram tütün ele geçirildi

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde kaçak 270 paket sigara ile 600 kilogram tütün ele geçirildi.



Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uygulama noktasında durdurulan şüpheli araçlarda arama yapıldı.



Araçlarda kaçak 270 paket sigara ile 600 kilogram tütün ele geçirildi.

Ekipler, 4 şüpheli hakkında adli işlem başlattı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.