Kozan'da mobil taziye araçları hizmete girdi

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ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde 2 mobil taziye aracı hizmet vermeye başladı.



Kozan Belediyesince içerisinde mutfak, klima ve ses sistemi bulunan 2 mobil taziye aracı tahsis edildi.

Araçlar, cenazesi olan vatandaşların kullanımına sunuldu.

Belediye Başkanı Kazım Özgan, mobil araçların, taziye çadırlarındaki ısıtma ve soğutma sıkıntısının önüne geçeceğini belirterek, çalışmanın ilçeye hayırlı olmasını diledi.



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