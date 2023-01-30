Adana Demirspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 2 Şubat Perşembe günü Fenerbahçe'yi ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre mavi-lacivertliler, kulüp tesislerindeki antrenman teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirildi.

1 saat 20 dakika süren idmanda, taktik çalışıldı.

Adana Demirspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.