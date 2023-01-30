Adana'da suçüstü yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı

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ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde hırsızlık amacıyla girdiği yayla evinde suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.

Horzum Yaylası'ndaki bir evde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.

Yayla evine gelen jandarma ekipleri, zanlı İ.Ç'yi suçüstü yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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