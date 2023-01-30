Adana'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

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ADANA (AA) - Adana'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı, aralıklarla sürüyor.

Kozan ve Feke ilçelerinde dün başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Kozan ilçesi Göller Yaylası ile Feke ilçesinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için kar küreme çalışması yapıyor.

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