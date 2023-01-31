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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

AA

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

ADANA (AA) - Adana'da silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi, hastanede hayatını kaybetti.

Ceyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde Murat Akbaş'a oturduğu apartmandan çıktığı sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce tabancayla ateş açıldı.

Ağır yaralanan Akbaş, ambulansla sevk edildiği Ceyhan Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Olay yerinde inceleme yapan polis, 22 boş kovan buldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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