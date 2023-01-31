Adana'da bir kişiyi bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

"Çip krizi bizim için bitti"

Günde 1 bardak içince ne kolesterol kalıyor ne de ağrı! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesiyle fazla kilolara son

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü belirlenen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 23 Ocak'ta, Belediye Evleri Mahallesi'nde Mehmet Ali Karaalp'in (32) bıçakla öldürülmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin Irak uyruklu E.A. (15) olduğunu belirledi.

Ekipler, şüpheliyi adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

E.A. ifadesinde, işten çıkıp gittiği evinin koridorunda daha önceden tanımadığı Karaalp'i gördüğünü, hırsızlık amaçlı konutuna giren bu kişiyle aralarında kavga çıktığını ve sokağa kadar süren olayda bıçak kullandığını ileri sürdü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

E.A'nın olay yerinden kaçması, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.