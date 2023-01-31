MİT tırlarının durdurulmasını organize eden FETÖ sanıklarının eylemleri gerekçeli kararda

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MİT tırlarının durdurulmasını organize eden FETÖ sanıklarının eylemleri gerekçeli kararda

AA

MİT tırlarının durdurulmasını organize eden FETÖ sanıklarının eylemleri gerekçeli kararda

ADANA (AA) - Adana ve Hatay'da MİT tırlarının durdurulmasını ve aranmasını organize eden Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "sivil imamı" 9 sanıktan 6'sına 8 yıl 9 ay ile 18 yıl arasında değişen hapis cezaları verilmesine ilişkin gerekçeli karar açıklandı.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince 2014 yılında Adana ve Hatay'da MİT tırlarının durdurulması ve aranmasını organize ettikleri gerekçesiyle aralarında FETÖ'nün sözde "jandarma imamı" Nurettin Oruç'un da bulunduğu 9 sanıktan 6'sına verilen hapis cezalarıyla ilgili gerekçeli karar yazıldı.

Sanık savunmaları ve tanık beyanları, delil değerlendirmesi ve hüküm gibi kısımların yer aldığı 196 sayfalık gerekçeli kararda, FETÖ'nün yapısı, işleyişi, mali kaynakları, kamu kurumlarına sızma stratejisi, "kendisinden olmayanlar" üzerinde oluşturduğu baskı gibi ayrıntılara yer verildi.

Kararda, MİT tırlarının durdurulmasının olağan bir adli soruşturma şeklinde değerlendirilemeyeceği belirtilerek, "MİT tırlarının durdurulmasının ve aranmasının FETÖ'nün planlı ve örgütsel bir organizasyonu olduğu anlaşılmıştır." ifadesine yer verildi.

Gerekçeli kararda, sanıkların kişisel olarak "fiil-delil-olay" ilişkisi bağlamında hukuki statülerine ilişkin tek tek değerlendirmede bulunuldu.

Kararda, 18 yıl hapse çarptırılan FETÖ'nün sözde "jandarma imamı" Nurettin Oruç'un sözde Diyarbakır bölge temsilcisi olduğu dönemde, operasyonel hat kullandığı ve örgüt mensuplarına Bank Asya'ya para yatırmaları için talimat verdiği belirtildi.

Gizli tanık "Bayrak" gerekçeli kararda yer alan beyanında, Oruç'un örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla hareket ettiğini ve tırların durdurulması kararlaştırılan Diyarbakır'daki toplantıda bulunduğunu anlatarak, "FETÖ tarafından Oruç'a MİT'in tüm hareketliliğinin takip edilmesi görevi verildi. Kendisi de bu göreve ilişkin örgütün Adana, Hatay, Mersin ve Osmaniye'den sorumlu sözde Adana Bölge Müdürü Halil kod adlı Hamza Ali Ece'ye talimat verdi. Toplantılar ve hazırlıkların örgüt liderine bildirilmesi neticesinde, örgüt lideri 'Gelen kamyonlarla sınır dışına sevkiyat olursa bunların geçişine izin verilmemesi için her türlü çalışmanın yapılması ve kamyonlar durdurulduktan sonra yüklerinin boşalttırılarak görüntülerinin kaydettirilmesi, basının olay yerine çağrılarak görüntülerin çarşaf çarşaf yayınlanması' talimatını verdi." ifadesini kullandı.

"Bayrak", talimatların ardından tırların sözde bir ihbar doğrultusunda durdurulduğunu ve bunun rutin arama gibi gösterilmeye çalışıldığını gerekçeli karardaki ifadesinde belirtti.

Kararda, "Nurettin Oruç'un MİT'e ait yardım tırlarının durdurulmasını organize eden kişilerden olduğu, bu organizasyon neticesinde örgüt mensuplarına verilen roller neticesinde gerekli planlamaları yaparak tırlara müdahale ettikleri, dolayısıyla sanığın MİT'e ait tırların durdurulması eyleminin birincil sorumlularından olduğu anlaşılmıştır." ifadesine yer verildi.

- Tırlarla ilgili sahte ihbarı yapan sanığın eylemleri anlatıldı

Kararda, 16 yıl 6 ay hapse çarptırılan sanık Halil Alp'in örgütsel eylemlerine de yer verildi.

Sanığın, olay tarihinde Hatay İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünde astsubay olarak çalıştığı belirtildi.

Halil Alp'in, süreklilik halinde gizlilik kapsamında FETÖ'yle irtibatını sürdürdüğü anlatılan kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Halil Alp'in MİT mensuplarının sevk ve idaresindeki yardım tırları hakkında söz konusu devlet faaliyetinden haberdar olmasına rağmen araç plakasını da vermek suretiyle 'tırlarda örgütün silahlarının bulunduğu' şeklinde sahte ihbarı yapan kişi olduğu, örgüt elebaşı Fetullah Gülen ve örgüt yöneticisi Emre Uslu'nun bilgi ve talimatları doğrultusunda bilinçli olarak yapmış olduğu bu sahte ihbarla eylemi birlikte organize ettiği ve irtibatlı olduğu, devlet sırrı niteliğinde malzeme taşıyan tır ve ona refakat eden 4 MİT görevlisinin içerisinde bulunduğu aracın 'uydurma bir ihbar' üzerine adli soruşturma kılıfı altında Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde durdurularak aranmasına ve MİT'in faaliyetinin içeriğinin açığa çıkarılmasına teşebbüs edilmesi eylemini örgütsel saikle gerçekleştirdiği, eyleme bilerek ve isteyerek asli olarak iştirak ettiği anlaşılmıştır."

- Sanık Özdemir, FETÖ tarafından tırların takibi için özel görevlendirilmiş

Gerekçeli kararda, 10 yıl 10 ay hapse çarptırılan sanık Abdurrahman Özdemir'in olay tarihinde Ankara İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünde "istihbarat unsur komutanı" sıfatıyla astsubay olarak görev yaptığı ve operasyonel hat kullandığı bildirildi.

Sanığın MİT'e ait tırların takibi için özel görevlendirildiği bilgisine yer verilen kararda, Özdemir'in telefonunun tırların geçiş güzergahında sinyal verdiğinin belirlendiği anlatıldı.

Kararda, sanıklar Berkant Aydın, Hasan Ülker ve Arif Danacı'nın da operasyonel hat kullanarak "mahrem imam"larla irtibat kurdukları belirtildi.

- MİT tırlarının durdurulması ve dava süreci

MİT tırları, 1 Ocak 2014'te Hatay'ın Kırıkhan, 19 Ocak 2014'te ise Adana'nın Ceyhan ilçelerinde durdurulmuştu.

Tırların durdurulmasını organize ettikleri gerekçesiyle Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince görülen ve 2020'de karara bağlanan davada, 50 sanıktan 27'sine 1 yıl 10 ay 15 gün ile ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen hapis cezaları verilmişti. Firari sanıklar ve başka mahkemede aynı suçtan yargılanıp ceza alan sanıkların dosyaları ayrılmıştı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince de Adana ve Hatay'da MİT tırlarının durdurulması ve aranmasını organize ettikleri gerekçesiyle aralarında FETÖ'nün sözde "jandarma imamı" Nurettin Oruç'un da bulunduğu 3'ü diğer suçlardan tutuklu, 9'u firari 18 sanık hakkında iddianame hazırlanmış, mahkeme yetkisizlik kararıyla dosyayı Adana Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.

Mahkeme heyeti, yargılamanın ilk celsesinde 9 firari sanığın dosyasının ayrılmasına karar vermişti. Geçen yıl 9 Aralık'taki karar duruşmasında, Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince sanık Nurettin Oruç 18 yıl, sanık Halil Alp 16 yıl 6 ay, sanık Abdurrahman Özdemir 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Heyet, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan sanık Berkant Aydın'ı 10 yıl 6 ay, Hasan Ülker ve Arif Danacı'yı da ayrı ayrı 8 yıl 9 ay hapis cezasına mahkum etmişti. Sanık Kaan Kürşat Karaahmetoğlu'nun ise üzerine atılı suçları işlediğinin sabit olmaması gerekçesiyle beraatine, sanıklar Soner Yıldırım ve Yasin Yalçınkaya hakkında ise "mükerrer yargılama" olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmişti. Mahkeme heyeti ayrıca, sanık Berkant Aydın hakkında tutuklanmak üzere yakalama emri çıkarılmasına da hükmetmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Iraklı çocuk, evlerine gireni hırsız sanıp öldürdü
YEREL HABERLER Iraklı çocuk, evlerine gireni hırsız sanıp öldürdü
Adana'da bir kişiyi bıçakla öldüren zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da bir kişiyi bıçakla öldüren zanlı tutuklandı
Evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını ...
Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
YEREL HABERLER Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
Adana'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor
YEREL HABERLER Adana'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor
Adanaspor, Devran Şenyurt´u renklerine bağladı
YEREL HABERLER Adanaspor, Devran Şenyurt´u renklerine bağladı
Adanaspor, Devran Şenyurt'u transfer etti
YEREL HABERLER Adanaspor, Devran Şenyurt'u transfer etti
(Görüntülü) ADANA - KOZAN&#039;DA YAYLA EVLERİNDEN HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİNE TUTUKLAMA
YEREL HABERLER (Görüntülü) ADANA - KOZAN'DA YAYLA EVLERİNDEN ...
Adana'da suçüstü yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da suçüstü yakalanan hırsızlık zanlısı ...
"Uluslararası Adana Rhapsody Piyano Festivali ve Yarışması" tamamlandı
YEREL HABERLER "Uluslararası Adana Rhapsody Piyano Festivali ve ...
Adana Demirspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Adana Demirspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını ...
(Görüntülü) KOZAN&#039;A MOBİL TAZİYE ARACI
YEREL HABERLER (Görüntülü) KOZAN'A MOBİL TAZİYE ARACI
Kozan'da mobil taziye araçları hizmete girdi
YEREL HABERLER Kozan'da mobil taziye araçları hizmete girdi
Adana'da komşusunu av tüfeğiyle öldüren sanık hakim karşısında
YEREL HABERLER Adana'da komşusunu av tüfeğiyle öldüren sanık hakim ...
Adana'da kaçak 270 paket sigara ile 600 kilogram tütün ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da kaçak 270 paket sigara ile 600 kilogram ...
(Görüntülü) DEMET ŞENER, CİLT GÜZELLİĞİ İÇİN GLUTATYON TAKVİYESİ ALDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) DEMET ŞENER, CİLT GÜZELLİĞİ İÇİN ...
Demet Şener, cilt güzelliği için glutatyon takviyesi aldı 
YEREL HABERLER Demet Şener, cilt güzelliği için glutatyon takviyesi ...
(Görüntülü) HIRSIZLIKLA SUÇLANINCA AKARYAKIT İSTASYONUNA SİLAHLI SALDIRI DÜZENLEMİŞ
YEREL HABERLER (Görüntülü) HIRSIZLIKLA SUÇLANINCA AKARYAKIT ...
Adana'da terör örgütü YPG/PKK sanığına 15 yıla kadar hapis istemi
YEREL HABERLER Adana'da terör örgütü YPG/PKK sanığına 15 yıla kadar ...
Hırsızlıkla suçlanınca akaryakıt istasyonuna silahlı saldırı düzenlemiş
YEREL HABERLER Hırsızlıkla suçlanınca akaryakıt istasyonuna silahlı ...
(Görüntülü) ADANA - BAKAN SOYLU 14 MAYIS TEK PARTİ FAŞİZMİNE KARŞI KAZANILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ADANA - BAKAN SOYLU 14 MAYIS TEK PARTİ ...
Bakan Soylu: 14 Mayıs tek parti faşizmine karşı kazanıldı
YEREL HABERLER Bakan Soylu: 14 Mayıs tek parti faşizmine karşı ...
İçişleri Bakanı Soylu, AK Parti Adana İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu: (2)
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu, AK Parti Adana İl Danışma ...
AK Parti'li Sarıeroğlu, AK Parti Adana İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu:
YEREL HABERLER AK Parti'li Sarıeroğlu, AK Parti Adana İl Danışma ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.