Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis istemi

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ADANA (AA) - Adana'da, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu iddiasıyla, geçen yıl 8 Ocak'tan itibaren adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilen İ.K. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Sanık İ.K. için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, hakkındaki DEAŞ soruşturması kapsamında ifadesine yer verilen tanık A.S, "İ.K. DEAŞ üyesidir. Mahmut Özden'e (örgütün sözde Türkiye emiri) bağlı Yamaçlı grubu içerisinde faaliyet gösterir. Kendisi örgütsel ders ve sohbetlere düzenli olarak katılırdı. Örgüt bağlantısıyla bir dönem Suriye'ye gittiğini de biliyorum." beyanında bulundu.

Haklarında DEAŞ soruşturması yürütülen H.Ç. ve A.B'nin de sanığın örgütsel faaliyetlerde bulunduğuna yönelik teşhis ve beyanlarına yer verilen iddianamede, İ.K'nin DEAŞ'a katılımı arttırmak adına örgütsel toplantılar yaptığı ve dijital materyallerinde DEAŞ mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf tespit edildiği belirtildi.

Sanığın DEAŞ üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatının bulunduğu, eylem ve faaliyetlerini yürütürken kendisini gizlemek adına kod isim kullandığı, örgütsel toplantılara katıldığı ve Suriye'de örgüt kamplarında silahlı eğitim aldığı bildirilen iddianamede, İ.K'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması istendi.

Sanık İ.K, iddianamedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmedi.

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