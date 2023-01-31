Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası 3 Şubat'ta klasik müzik konseri verecek

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ADANA (AA) - Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), 3 Şubat'taki konserde keman sanatçısı Sofiko Tchumburidze'ye eşlik edecek.

ÇDSO'dan yapılan açıklamaya göre, İtalyan orkestra şefi Antonio Pirolli'nin yöneteceği konser, 3 Şubat Cuma saat 20.00'de Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Keman sanatçısı Sofiko Tchumburidze'nin solist olarak yer alacağı konserin ilk bölümünde, Johannes Brahms'ın "Keman Konçertosu" seslendirilecek.

Konserin ikinci yarısında da Mozart'ın 38 numaralı "Prag" eseri yorumlanacak.

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