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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana Demirspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA

Adana Demirspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

ADANA (AA) - Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Hazırlıklarımızı yapıyoruz ve kendi silahlarımızla sahamızda olacağız. İyi bir durumda olan Adana Demirspor'u ileriye götürmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.

Montella, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdükleri antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a karşı önemli bir galibiyet aldıklarını hatırlattı.

Fenerbahçe maçına hazırlandıklarını aktaran Montella, şöyle konuştu:

"Büyük bir takıma karşı maça çıkacağız. Hazırlıklarımızı yapıyoruz ve kendi silahlarımızla sahamızda olacağız. İyi bir durumda olan Adana Demirspor'u ileriye götürmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Şu an için sadece Gulbrandsen'in sakatlığı var. Cherif Ndiaye de iki haftadır antrenman yapmıyordu. Bize katıldıktan sonra adım adım takımın seviyesine ulaşmaya başladı."

İç sahada da deplasmanda da aynı mantalitede oyunlarını sürdürdüklerini aktaran Montella, deplasman maçlarında daha fazla alan bulma şansı yakaladıklarını ve bundan dolayı karşılaşmaların kendileri adına daha kolay geçtiğini anlattı.

Montella, takımın forvet hattından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ligde averajda 3. sıradayız. Önümüzde sadece büyük takımlar var. Oynayan futbolcularımıza çok büyük saygı duyulması gerekiyor. İnanılmaz, muazzam bir iş çıkarıyorlar. Sonrasında tabii ki takviyeler geldi. Onları da değerlendirme fırsatımız olacak." değerlendirmesinde bulundu.


- Mert Çetin: "Maça 3 puan almak için çıkacağız"

İtalya takımı Hellas Verona'dan kiralanan stoper Mert Çetin de ülkesine döndüğü için mutlu olduğunu dile getirdi.

Perşembe akşamı Fenerbahçe karşısında önemli bir maça çıkacaklarını belirten Mert, "Hedefi olan bir takım olarak her maça 3 puan gözüyle bakıp çıkıyoruz. Bu maça da 3 puan almak için çıkacağız. Rakibimizin güçlü olduğunun farkındayız, önemli bir maç ama Adana Demirspor olarak biz de bu maç için 3 puana adayız." ifadelerini kullandı.

Adaptasyon sürecinin hızlı ilerlediğini anlatan Mert, takımda gördüğü aile ortamının başarıyı getirdiğini belirtti.

Mert, Montella'nın Roma'nın efsanelerinden olduğunu anımsatarak, şöyle devam etti:

"Ben de Roma'da oynadım. Çok değerli bir hoca ve daha öncesinden zaten çok değerli bir oyuncu olduğunun farkındaydım. Adaptasyon sürecinde İtalya'da da oynadığım için antrenman yapıları ve taktiksel olarak kendime yakın gördüğüm için burayı tercih ettim. Genç bir oyuncuyum, Avrupa hayallerim devam ediyor. İnşallah kendimi tekrardan kanıtlayarak, iyi performans gösterip Avrupa'ya dönmek istiyorum."


- Pape Cherif Ndiaye: "3 puana rakipten daha fazla ihtiyacımız var"

Akdeniz ekibinin Çin Süper Lig takımlarından Shanghai Port'tan kadrosuna kattığı forvet oyuncusu Pape Cherif Ndiaye de transferinden ötürü mutlu olduğunu ifade etti.

Fenerbahçe maçı ve kendi durumu hakkında değerlendirmelerde bulunan Ndiaye, şunları kaydetti:

"Önümüzde çok önemli bir mücadele var. Çok zor bir maç olacak fakat bizim bu 3 puana rakipten daha fazla ihtiyacımız var. Takımın öz güveni olduğuna ve hazır olduğumuza inanıyorum. Umarım maçtan 3 puanla ayrılan taraf biz olacağız. Çin'den döndükten sonra bir süre boş zamanım oldu. Antrenmansız bir dönem geçirdiğimi söyleyebilirim. Fırsat bulduğum takdirde kulübüm için sahada canımı vermek adına mücadele edeceğim."

Adana Demirspor taraftarına hayranlık duyduğunu kaydeden Ndiaye, iç saha maçında forma giymek için sabırsızlandığını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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