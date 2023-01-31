Adana'da 138 paket sigara ile 5 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi

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ADANA (AA) - Adana'nın Karaisalı ilçesinde 138 paket kaçak sigara, 5 ruhsatsız av tüfeği, 10 gram esrar ele geçirildi.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçede bir kişinin evinde arama yaptı.

Evde, 5 ruhsatsız av tüfeği, 138 paket kaçak sigara, 10 gram esrar ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Ekipler, ev sahibini gözaltına aldı.



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