Adana'da Deniz Çöpleri İl Eylem Planı Toplantısı yapıldı

Günde 1 bardak içince ne kolesterol kalıyor ne de ağrı! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesiyle fazla kilolara son

ADANA (AA) - Adana'da Vali Süleyman Elban başkanlığında Deniz Çöpleri İl Eylem Planı Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Elban, toplantıda yaptığı konuşmada, deniz çöplerini önlemek için vatandaşların bilinçlendirilmesi faaliyetlerinin sistemli olarak yapılması gerektiğini belirtti.

Kıyıya ya da denize bırakılmış çöplerin canlıların zarar görmesine ve ekonomik kayıplara yol açtığını kaydeden Elban, "Deniz çöpleriyle etkin bir mücadele yapmak, ekolojik sistemimizi korumak adına önemli bir adımdır. Kaynaklarımız ve sahip olduğumuz bu doğal çevre, gelecek nesillere bırakmamız gereken bir emanettir. Bu emaneti en iyi şekilde korumak her bireyin sorumluluğudur. Sorumluluklarımızın bilincinde olmalı, geleceğimizi kendi ellerimizle karartmamalıyız." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, kaymakamlar, Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Halit Ergin ve ilgililer katıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.