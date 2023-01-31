Adana'da İnönü-Churchill görüşmesinin 80. yılı kapsamında konferans düzenlendi

ADANA (AA) - Adana'da İsmet İnönü ve dönemin İngiltere Başbakanı Winston Churchill görüşmesinin 80'inci yılı kapsamında konferans gerçekleştirildi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 75. Yıl Sanat Galerisi'nde düzenlenen konferansın açılış konuşmasında, Mustafa Kemal Atatürk'ün ve İsmet İnönü'nün savaşa girmemek için yaptığı diplomatik görüşmelerin önemli olduğunu söyledi.
Davetlileri selamlayan İsmet İnönü'nün torunu Ayşe Gülsün Bilgehan, "Burada bulunan hemen hemen herkesin kendisini benim kadar Atatürk'ün, İnönü'nün torunu hissettiğini biliyorum. İyi ki varsınız. Ankara'dan, İnönü ailesinden selamlar ve sevgiler iletiyorum." dedi.
Panelde, Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Harun Arıkan, Çağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Köylü, Türkolog Prof. Dr. Mehmet Fuat Bozkurt ve gazeteci-yazar Altan Öymen konuşma yaptı.