Adana'da İnönü-Churchill görüşmesinin 80. yılı kapsamında konferans düzenlendi

"Çip krizi bizim için bitti"

Günde 1 bardak içince ne kolesterol kalıyor ne de ağrı! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesiyle fazla kilolara son

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana'da İsmet İnönü ve dönemin İngiltere Başbakanı Winston Churchill görüşmesinin 80'inci yılı kapsamında konferans gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 75. Yıl Sanat Galerisi'nde düzenlenen konferansın açılış konuşmasında, Mustafa Kemal Atatürk'ün ve İsmet İnönü'nün savaşa girmemek için yaptığı diplomatik görüşmelerin önemli olduğunu söyledi.

Davetlileri selamlayan İsmet İnönü'nün torunu Ayşe Gülsün Bilgehan, "Burada bulunan hemen hemen herkesin kendisini benim kadar Atatürk'ün, İnönü'nün torunu hissettiğini biliyorum. İyi ki varsınız. Ankara'dan, İnönü ailesinden selamlar ve sevgiler iletiyorum." dedi.

Panelde, Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Harun Arıkan, Çağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Köylü, Türkolog Prof. Dr. Mehmet Fuat Bozkurt ve gazeteci-yazar Altan Öymen konuşma yaptı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.