Adana'da kar nedeniyle kapanan kara yolu açıldı

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana'nın Feke ilçesinde kar nedeniyle kapanan kara yolu çalışmaların ardından ulaşıma tekrar açıldı.

Mansurlu-Yahyalı kara yolunda bazı bölgeler yoğun kar yağışı nedeniyle kapandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen kara yolları ekipleri, temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

Mahsur kalan bazı araçlar, çalışmaların ardından yoluna devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.