Adana'da bir kişinin çantasında 4 ruhsatsız tabanca ele geçirdildi

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ADANA (AA) - Adana'da polis ekipleri, şüphe üzerine durdurduğu kişinin sırt çantasında 4 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'nde devriye görevi yürüten polis ekibi, hareketlerinden şüphelendiği G.İ'yi durdurdu.

G.İ'nin sırt çantasında ruhsatsız 4 tabanca ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

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