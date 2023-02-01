Adana Demirspor, yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Yeni Adana Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Ligde 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 yenilgiyle 37 puan toplayarak haftaya 5. sırada giren Akdeniz ekibi, 2. sıradaki 44 puanlı rakibi Fenerbahçe karşısında galibiyet arayacak.

Adana Demirspor, ligdeki son 3 maçta 2 galibiyet ve bir beraberlik elde etti. Fenerbahçe son 3 maçından da galibiyetle ayrıldı.

Akdeniz ekibi, ligin ilk yarısında Fenerbahçe'ye deplasmanda 4-2 yenilmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.