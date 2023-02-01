Adana'da 48 milyon 333 bin filtreli sigara kağıdı ele geçirildi

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ADANA (AA) - Adana'da gümrük kaçağı 48 milyon 333 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 13 zanlı yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürünlerin bulunduğu belirlenen adres ve araçlarda arama yaptı.

Aramalarda 8 milyon 93 bini tütün doldurulmuş 48 milyon 333 bin makaron ele geçirildi.

Polis olaya ilişkin 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

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