Adana'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

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ADANA (AA) - Adana'nın Pozantı ve Aladağ ilçelerinin yüksek kesimleri, kar yağışıyla beyaza büründü.

Pozantı ilçesinde dün başlayan kar, gece boyunca etkisini sürdürdü.

Yağış nedeniyle 1400 rakımdaki Akçatekir ve 1700 rakımdaki Armutoğlu yaylaları beyaz örtüyle kaplandı.

Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama araçlarıyla Adana-Ankara otoyolunun Pozantı istikametinde önlem aldı.

Aladağ ilçesinde de dün akşam saatlerinde etkisini gösteren kar, yaylaları beyaza bürüdü.

Trafik ekipleri, Adana-Aladağ kara yolunu kullanacak sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyardı.

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