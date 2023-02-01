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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana'da TDV'nin burs desteği verdiği öğrencilere yönelik yarıyıl kampı başladı

AA

Adana'da TDV'nin burs desteği verdiği öğrencilere yönelik yarıyıl kampı başladı

ADANA (AA) - Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) burs desteği sağlanan öğrencilere yönelik düzenlenen yarıyıl kampı Adana'da başladı.

Öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sunmak, sanatsal ve kültürel birikimlerini artırmak amacıyla düzenlenen kampa, 25 ülkeden 60 öğrenci katılıyor.

Adana İl Müftü Yardımcısı Yusuf Dikmen, TDV Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen açılış etkinliğinde, farklı ülkelerden Müslüman öğrencileri kentte ağırladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Dikmen, kamp boyunca öğrencilerin çeşitli eğitimler alacağını belirtti.

Bangladeş'ten gelen öğrencilerden Şahidul İslam, lise döneminde TDV'nin bursu ile eğitimini tamamladığını anlattı.

Kamptaki ortamın çok güzel olduğunu aktaran İslam, "Kardeşliğin pekişmesi açısından bu tür kampları son derece önemsiyorum. Eğitimlerden sonra insan bir hava almak istiyor. TDV'de sağ olsun bu imkanı sağlıyor." dedi.

Seminerler ve eğitimlerin yanı sıra kent gezisinin de yer alacağı kamp, 4 Şubat'a kadar sürecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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