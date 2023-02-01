Adana'da üvey babasını öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık ifadesini değiştirdi

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, üvey babasını öldürdüğü iddia edilen 14 yaşındaki çocuk ve olayı polise bildirmediği ileri sürülen annesinin "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar O.H. ve annesi E.C. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, taraf avukatları hazır bulundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık O.H. ilk duruşmada yalan beyanlarda bulunduğunu iddia etti.

Adana'ya geldiği günden bu yana annesi ile maktul Yücel C'nin kavga ettiğini ileri süren O.H, şunları kaydetti:



"Bu kavgalardan sonra annem bana 'gel bunu öldürelim' dedi. Bana psikolojik baskı yapıyordu. Bu baskılardan dolayı evden kaçıyordum. Annem zaten uyuşturucu kullanıyordu. Ben de olaydan önce uyuşturucu kullanmıştım. Kendimden geçmiştim. Tekrar annem ve Yücel C. kavga etmeye başladı. Annem bana yine 'Yücel C'yi öldürelim' dedi. Ben ayağa kalktım ve kustum. Kalkıp kendime geldiğimde maktulü ölü şekilde gördüm. Olay anında annem E.C. bana bıçak getirmişti. Annem bana 'öldür şunu' şeklinde sözler söylüyordu. İfademi bu şekilde düzeltiyorum."

Sanık E.C. ise oğlu O.H'nin doğruları söylemediğini öne sürerek, "Ben kesinlikle oğlum O.H'ye 'Yücel C'yi öldürelim' demedim. Bu yönde baskı yapmadım ve azmettirmedim. Uyuşturucu madde kullanmadım. O.H'nin beyanlarını kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına, tanıkların gelecek celse dinlenilmesine ve eksik hususların giderilmesine karar verip duruşmayı erteledi.

- Olayın geçmişi

Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde, Yücel C'nin geçen yıl 16 Mayıs'ta öldürülmesiyle ilgili 14 yaşındaki üvey oğlu O.H. ve annesi E.C. tutuklanmıştı.

Sanıklar hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.

İddianamede, O.H'nin kavga sırasında elindeki tahta parçası ve çekmeceyle Yücel C'yi kafasına vurarak öldürdüğü, bu sırada yanındaki annesi E.C'nin tüm olayı görmesine rağmen "kavgaya engel olmadığı, olayın ardından çok uzun süre polis ve sağlık görevlilerine ihbarda bulunmadığı, suçun gerçekleştiği sırada oğlunun eylemini kolaylaştırdığı ve Yücel C'nin ölümünün ardından sanıkların ne yapacaklarına ilişkin birlikte karar verdiği" belirtilmişti.

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