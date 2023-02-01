Çukurova 3. Tekstil ve Hazır Giyim Fuarı açıldı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana'da bu yıl üçüncü kez organize edilen Çukurova Tekstil ve Hazır Giyim Fuarı (Çukurova TEXPO), kapılarını ziyaretçilere açtı.

Vali Süleyman Elban, TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışında, tekstil sektöründe kaliteli işler yapan markaların olduğunu söyledi.

Üretim kadar markalaşmanın da önemli olduğuna işaret eden Elban, "Bizim fasonculuğu geçmemiz için süratli şekilde uluslararası düzeyde markalar oluşturmamız, o markalara yatırım yapmamız ve markalar üzerinde ciddi katma değerli ürünler üretmemiz lazım." diye konuştu.

Elban, daha fazla katma değerli ürün yapımına katkıda bulunulması gerektiğini belirterek, "Bütün bunlara rağmen bu sektör, ülkemizin yüz akı olan ve çok fazla insan istihdam eden sektörlerden birisi." dedi.

TÜYAP Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü de fuara başta Adana olmak üzere farklı illerden 90 firmanın katıldığını dile getirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç'ın konuşmasının ardından fuarın açılışı yapıldı.

- 4 Şubat'a kadar konuklarını ağırlayacak

Adana Hazır Giyim Platformunun işbirliğinde, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret Odası, KOSGEB ve Çukurova Fuarcılık AŞ'nin desteğiyle üçüncü kez düzenlenen fuar, 4 Şubat'a kadar gezilebilecek.

Çukurova TEXPO'da, erkek, kadın, çocuk ve bebek hazır giyim ürünleri, konfeksiyon aksesuarları, kumaş ve tekstil makineleri sergileniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.