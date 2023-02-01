Yüreğir Belediye Başkanı Kocaispir, yol yapım çalışmalarını inceledi

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ADANA (AA) - Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, yol yapım çalışması yürütülen mahallede incelemede bulundu.

Belediyenin açıklamasına göre, Fen İşleri Müdürlü ekipleri, Başak Mahallesi'ndeki çıkmaz sokakların ulaşıma açılması için çalışma yaptı.

Ekiplerin işlemlerini inceleyen Kocaispir, sonrasında vatandaşlarla sohbet etti.

Kocaispir, ilçe genelindeki yolları iyileştirmeye devam ettiklerini belirterek, "Ekiplerimiz bir taraftan sıcak asfalt çalışması yaparken diğer taraftan da bozuk yolları onarıyor, yeni yollar açıyor. Yüreğir'de çıkmaz sokak kalmayacak." ifadelerini kullandı.

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