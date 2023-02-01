Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar, gazetecilerle bir araya geldi

ADANA (AA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bir araya geldiği gazetecilere yaptıkları ve devam eden projelerle ilgili bilgi verdi.

Karalar, bir otelde düzenlenen toplantıda, altyapı hizmetlerine ve imar eylem planlarına ciddi para harcandığını söyledi.

Çarpık kentleşme için imar eylem planı çalışmalarının devam ettiğini belirten Karalar, "İmar eylem planı yapılması çok kolay değil. Bu şartlarda da en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Adana'da yeşil alanları arttırmak için yeşil eylem planı yapıyoruz. Trafikle ilgili ciddi sıkıntılarımızın olduğunu biliyoruz. Trafik sorununu çözmek için 86 günde alt geçit yaptık." diye konuştu.

Almanya’da yayımlanan bir derginin yaptığı araştırmaya değinen Karalar, şunları kaydetti:

"Araştırmada Adana, emeklilerin yaşayabileceği 799 kent arasında 6. sırada seçildi. Bu önemli bir parametre. Elbette Adana'nın sıcak insanı, kirasının ucuz olmasının yanında Roma Dönemi'nden kalan tarihinin ve buradaki güzelliklerin, sağlık da dahil öne çıkıyor olması önemli. Demek ki Adana'yı bu yönleriyle iyi tanıtmışız. Adana'nın bu yönleri 3 sene öncede vardı, ama bu özellikleri yeni ortaya çıkmaya başladı. İnsanlar artık Adana'yı olumsuz yönleriyle tanımıyorlar. Daha çok olumlu yönlerinin açığa çıktığı ve bu yönleriyle tanınan bir Adana var."



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