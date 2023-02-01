Adana Valisi Süleyman Elban, Yüreğir'de muhtar ve vatandaşlarla görüştü

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ADANA (AA) - Adana Valisi Süleyman Elban, Yüreğir ilçesinde muhtar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Elban, ilçede düzenlenen toplantıda, mahallelerin ihtiyaçları hakkında muhtarlardan bilgi aldı.

Vatandaşlarla sohbet eden Elban, talepleri dinledi.

Elban, vatandaşların refahı için yerel yönetimler, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğine devam edeceklerini belirtti.

Muhtarların, vatandaş ile devlet arasında "köprü" işlevi gördüğünü kaydeden Vali Elban, "Yaptığınız bu önemli görevde her zaman sizlerin yanındayız." ifadesini kullandı.

Toplantıya Yüreğir Kaymakamı Mustafa Kılıç da katıldı.

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