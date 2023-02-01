Yüreğir Belediye Başkanı Kocaispir'den, Çukurova Gazeteciler Cemiyetine ziyaret

ADANA (AA) - Yüreğir Belediye Başkanı Mehmet Fatih Kocaispir, Çukurova Gazeteciler Cemiyetini ÇGC) ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocaispir, ÇGC Kültür ve Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette yeni yönetimi kutladı.

Gazetecilerin mesleklerini güzel şekilde yapması için verdikleri desteğin bundan sonra da süreceğini belirten Kocaispir, şunları kaydetti:

"Çukurova Gazeteciler Cemiyeti, gazeteci arkadaşlarımızın hakikaten iradelerinin rahatlığıyla destek verdikleri bir yapıya dönüştü. Tek aday olarak katılmanızın da bunun neticesi olduğunu düşünüyorum. Demek ki birlik ve beraberlik var. Bu birlik ve beraberlik ümit ediyorum ki daha güzel hizmetler için size güç, kuvvet ve enerji verecektir. Bizim de basına desteğimiz devam edecek."

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir de ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirdi.



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