Fenerbahçe kafilesi Adana'ya geldi

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ADANA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın Adana Demirspor'a konuk olacak Fenerbahçe Adana'ya geldi.

İstanbul'dan özel uçakla kente gelen sarı-lacivertli kafileyi, Adana Havalimanı'nda bir grup taraftar karşıladı.

Taraftarlar, teknik direktör Jorge Jesus ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Fenerbahçe kafilesi, daha sonra konaklayacağı otele gitmek üzere otobüsle havalimanından ayrıldı.

Yeni Adana Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

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