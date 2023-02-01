Adana Demirspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

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ADANA (AA) - Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-lacivertliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirdi.

Çalışmalarını tamamlayan Akdeniz ekibi, maç saatini beklemeye başladı.

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak da antrenmanı takip etti.

Yeni Adana Stadı'nda yarın saat 20.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

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