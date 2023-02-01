Adana'da kardan kapanan yollarda çalışma yapılıyor

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ADANA (AA) - Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Feke ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yollarda çalışma yürütüyor.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, kar yağışı nedeniyle Mansurlu Mahallesi Attepesi mevkisindeki yollar ulaşıma kapandı.

İşletme müdürlüklerine bağlı iş makineleriyle karla mücadele çalışmalarına destek veriliyor.

Ekipler, yolda mahsur kalanları, kar yağışının etkisinin azaldığı bölgelere götürüyor.

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