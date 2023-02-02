Adana'da pazarda kavgaya karışan 4 kişi gözaltına alındı

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ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde pazar yerinde birbirlerini darbeden 4 kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Suriye uyruklu iki grup pazarda karşılaşınca tartışmaya başladı.

Daha sonra tartışmanın büyümesiyle taraflar arasında kavga çıktı.

Birbirlerini darbeden Muyed S. (28), Murat S. (25), Muhammed H. (20) ve Beşşar A. (23) Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, 4 kişiyi hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına aldı.

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