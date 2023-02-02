Adana'da kaçakçılık operasyonunda 7 zanlı yakalandı

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ADANA (AA) - Adana'da kaçakçılık operasyonunda 1 ton 220 kilogram tütün ve çeşitli ürünler ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçağı ürünlerin bulunduğu belirlenen adreslere ve araçlara yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, bazı adres ve araçlarda dedektör köpeği "Liza" ile arama yaptı.

Aramalarda gümrük kaçağı 8 bin 332 paket sigara, 140 elektronik sigara, 1 ton 220 kilogram tütün, 3 bin 64 cinsel içerikli ürün ve 50 cep telefonu bulundu.

Polis ekipleri 7 zanlıyı gözaltına aldı.

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