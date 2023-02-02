Çukurova Belediyesinden ücretsiz psikolojik danışmanlık ve hukuksal destek hizmeti

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ADANA (AA) - Çukurova Belediyesi bünyesindeki Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi Eşitlik Birimi'nde, ücretsiz psikolojik danışmanlık ve hukuksal destek hizmeti veriliyor.

Belediye Başkanı Soner Çetin, birimi ziyaret ederek Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Sibel Metin'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yaklaşık 5 yıl önce belediye bünyesinde kurulan merkezde çalışmaların başarılı bir şekilde sürdürüldüğünü ifade eden Metin, birimde 2 psikolog ve 1 sosyal hizmetler uzmanı olmak üzere 8 kişinin görev yaptığını belirtti.

Metin, birime başvuran danışanın ilk olarak sosyal hizmet uzmanı tarafından ön görüşmeye alındığını ve gerek görülmesi halinde psikologlara yönlendirildiğini aktardı.

Günde 6 kişiye 45'er dakika süreyle terapi seansları uygulandığını ifade eden Metin, psikologların gerek görmeleri halinde danışanları belediye avukatlarına yönlendirerek ücretsiz hukuksal destek sağladıklarını kaydetti.



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