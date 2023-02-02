Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı hazırlıkları başladı

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ADANA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" kapsamına alınan ve 25-30 Nisan'da gerçekleştirilecek Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı için hazırlıklar başladı.

Karnaval komitesinden yapılan açıklamada, bu yıl 11. kez düzenlenecek karnavalda eğlenceli etkinliklerin yanı sıra kültürel ve sanatsal aktivitelerin yer alacağı belirtildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen karnavalın fikir öncüsü Ali Haydar Bozkurt, şunları kaydetti:

"Bu yıl 25-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz karnavalla iki bayramı arka arkaya yaşayacağız. Her yıl sürprizlerle dolu karnavallar yaşadık. Sanatçılarımız, yurt içinden ve yurt dışından gelen etkinlik gruplarımız, yerel ve ulusal topluluklarımız ile spordan sanata, sanattan eğlenceye kadar birçok etkinlikte buluşacağız. Bu yıl da büyük sürprizleri yaşatacağız. Adana'ya geleceklere hafızalarından çıkmayacak karnaval günleri sözünü ve memnun ayrılacaklarının garantisini veriyoruz."

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