Yüreğir Belediyesinden vatandaşlara çorba ikramı

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ADANA (AA) - Yüreğir Belediyesince vatandaşlara çorba ikram edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tarihi Taş Köprü'de kurulan stantlarda çorba dağıtımı gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, geleneksel olarak kış aylarında gerçekleştirdikleri sıcak çorba ikramının haftanın belli günlerinde devam edeceğini belirtti.



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