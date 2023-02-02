Futbol: Spor Toto Süper Lig

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Futbol: Spor Toto Süper Lig

AA

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Ali Palabıyık, Kerem Ersoy, Abdullah Bora Özkaya

Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Yıldırım Mert Çetin, Semih Güler, Rodrigues, Stambouli, Badou Ndiaye, Akintola, Onyekuru (Dk. 89 Gökhan İnler), Belhanda (Dk. 78 Cherif Ndiaye), Emre Akbaba (Dk. 78 Yusuf Sarı)

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Szalai, Lincoln Henrique (Dk. 90+3 Emre Mor), Arao, Mert Hakan Yandaş (Dk. 61 Miha Zajc), Rossi (Dk. 78 Arda Güler), İrfan Can Kahveci (Dk. 61 Osayi Samuel), Valencia, Batshuayi (Dk. 78 Joshua King)

Sarı kartlar: Dk. 30 İrfan Can Kahveci, Dk. 74 Batshuayi, Dk. 83 Altay Bayındır (Fenerbahçe), Dk. 45+9 Onyekuru, Dk. 75 Svensson (Adana Demirspor)

Kırmızı kart: (Maçın ardından) Jorge Jesus (Fenerbahçe)

Goller: Dk. 83 (Penaltıdan) Cherif Ndiaye (Adana Demirspor), Dk. 88 Valencia (Fenerbahçe)

ADANA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor, sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan Adana Demirspor, etkili pozisyonlar yakaladı. 51. dakikada Akintola'nın sağ çaprazdan şutunda kaleci Altay topu oyun alanına çeldi.

52. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Arao'nun kafasıyla uzaklaştırdığı topla buluşan Emre Akbaba, ceza sahası dışından şutunu çekti. Önce defansa sonrasında direğe çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

56. dakikada Akintola'nun sert şutunda top kaleciden döndü. Araya giren Samet, meşin yuvarlağı uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.

76. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Miha Zajc'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Batshuayi'nin şutunda top üstten auta gitti.

80. dakikada Adana ekibi, oyuna yeni giren Cherif Ndiaye ile gole yaklaştı. Ceza sahasında topla buluşan oyuncunun şutunda meşin yuvarlağı kaleci çeldi.

81. dakikada Adana Demirspor, ikinci kez penaltı kazandı. Savunmanın arkasına gönderilen topa yükselen Svensson, kaleci Altay'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ali Palabıyık, penaltı noktasını işaret etti. Penaltıyı kullanan Cherif Ndiaye, topu kalecinin sağından ağlara göndererek takımını öne geçirdi: 1-0

88. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Arao'nun uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Valencia, topu kalecinin yanından filelerle buluşturdu. Ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golün, VAR uyarısının ardından hakem Ali Palabıyık tarafından geçerli sayılmasıyla maça beraberlik geldi: 1-1

90. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Arda'nın ortasına yükselen Valencia, kafayla vurdu. Meşin yuvarlağı çelen kaleci Ertaç, gole izin vermedi.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Maçın bitiş düdüğüyle sahaya girerek Miha Zajc'in son dakikalarda yerde kaldığı pozisyon için hakem Ali Palabıyık'a itiraz eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, kırmızı kart gördü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yangında evde mahsur kalarak hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Yangında evde mahsur kalarak hayatını kaybetti
Adana Demirspor - Fenerbahçe (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Adana Demirspor - Fenerbahçe (EK FOTOĞRAFLAR)
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Adana Demirspor - Fenerbahçe (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Adana Demirspor - Fenerbahçe (EK FOTOĞRAFLAR)
Adana Demirspor - Fenerbahçe (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Adana Demirspor - Fenerbahçe (FOTOĞRAFLAR)
Adana Demirspor-Fenerbahçe maçından notlar
YEREL HABERLER Adana Demirspor-Fenerbahçe maçından notlar
Yüreğir Belediyesinden vatandaşlara çorba ikramı
YEREL HABERLER Yüreğir Belediyesinden vatandaşlara çorba ikramı
Adana Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Adana Ticaret Borsası
Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı hazırlıkları ...
Adana'da terör örgütü YPG/PKK sanığına 15 yıla kadar hapis istemi
YEREL HABERLER Adana'da terör örgütü YPG/PKK sanığına 15 yıla kadar ...
Çukurova Belediyesinden ücretsiz psikolojik danışmanlık ve hukuksal destek hizmeti
YEREL HABERLER Çukurova Belediyesinden ücretsiz psikolojik ...
Adana'da kargoyla gönderilen uyuşturucuyla yakalanan 4 sanığa dava
YEREL HABERLER Adana'da kargoyla gönderilen uyuşturucuyla yakalanan ...
(Görüntülü) &#039;LİZA&#039; KOKLADI, KAÇAKÇILAR YAKALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) 'LİZA' KOKLADI, KAÇAKÇILAR ...
'Liza' kokladı, kaçakçılar yakalandı
YEREL HABERLER 'Liza' kokladı, kaçakçılar yakalandı
Adana'da kaçakçılık operasyonunda 7 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Adana'da kaçakçılık operasyonunda 7 zanlı yakalandı
Adana'da pazarda kavgaya karışan 4 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Adana'da pazarda kavgaya karışan 4 kişi gözaltına ...
(Görüntülü) PAZAR YERİNDE SOPALI KAVGA, 4 GÖZALTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) PAZAR YERİNDE SOPALI KAVGA, 4 GÖZALTI
Pazar yerinde sopalı kavga: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Pazar yerinde sopalı kavga: 4 gözaltı
(Görüntülü) ADANA - PAZARDA SOPALI KAVGA
YEREL HABERLER (Görüntülü) ADANA - PAZARDA SOPALI KAVGA
Pazarda sopalı kavga
YEREL HABERLER Pazarda sopalı kavga
Adana'da kardan kapanan yollarda çalışma yapılıyor
YEREL HABERLER Adana'da kardan kapanan yollarda çalışma yapılıyor
Adana Demirspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Adana Demirspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını ...
Fenerbahçe kafilesi Adana´da
YEREL HABERLER Fenerbahçe kafilesi Adana´da
Fenerbahçe kafilesi Adana'ya geldi
YEREL HABERLER Fenerbahçe kafilesi Adana'ya geldi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.