Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: Yeni Adana

Hakemler: Ali Palabıyık, Kerem Ersoy, Abdullah Bora Özkaya

Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Yıldırım Mert Çetin, Semih Güler, Rodrigues, Stambouli, Badou Ndiaye, Akintola, Onyekuru (Dk. 89 Gökhan İnler), Belhanda (Dk. 78 Cherif Ndiaye), Emre Akbaba (Dk. 78 Yusuf Sarı)

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Szalai, Lincoln Henrique (Dk. 90+3 Emre Mor), Arao, Mert Hakan Yandaş (Dk. 61 Miha Zajc), Rossi (Dk. 78 Arda Güler), İrfan Can Kahveci (Dk. 61 Osayi Samuel), Valencia, Batshuayi (Dk. 78 Joshua King)

Sarı kartlar: Dk. 30 İrfan Can Kahveci, Dk. 74 Batshuayi, Dk. 83 Altay Bayındır (Fenerbahçe), Dk. 45+9 Onyekuru, Dk. 75 Svensson (Adana Demirspor)

Kırmızı kart: (Maçın ardından) Jorge Jesus (Fenerbahçe)

Goller: Dk. 83 (Penaltıdan) Cherif Ndiaye (Adana Demirspor), Dk. 88 Valencia (Fenerbahçe)

ADANA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor, sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan Adana Demirspor, etkili pozisyonlar yakaladı. 51. dakikada Akintola'nın sağ çaprazdan şutunda kaleci Altay topu oyun alanına çeldi.

52. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Arao'nun kafasıyla uzaklaştırdığı topla buluşan Emre Akbaba, ceza sahası dışından şutunu çekti. Önce defansa sonrasında direğe çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

56. dakikada Akintola'nun sert şutunda top kaleciden döndü. Araya giren Samet, meşin yuvarlağı uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.

76. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Miha Zajc'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Batshuayi'nin şutunda top üstten auta gitti.

80. dakikada Adana ekibi, oyuna yeni giren Cherif Ndiaye ile gole yaklaştı. Ceza sahasında topla buluşan oyuncunun şutunda meşin yuvarlağı kaleci çeldi.

81. dakikada Adana Demirspor, ikinci kez penaltı kazandı. Savunmanın arkasına gönderilen topa yükselen Svensson, kaleci Altay'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ali Palabıyık, penaltı noktasını işaret etti. Penaltıyı kullanan Cherif Ndiaye, topu kalecinin sağından ağlara göndererek takımını öne geçirdi: 1-0

88. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Arao'nun uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Valencia, topu kalecinin yanından filelerle buluşturdu. Ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golün, VAR uyarısının ardından hakem Ali Palabıyık tarafından geçerli sayılmasıyla maça beraberlik geldi: 1-1

90. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Arda'nın ortasına yükselen Valencia, kafayla vurdu. Meşin yuvarlağı çelen kaleci Ertaç, gole izin vermedi.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Maçın bitiş düdüğüyle sahaya girerek Miha Zajc'in son dakikalarda yerde kaldığı pozisyon için hakem Ali Palabıyık'a itiraz eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, kırmızı kart gördü.

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