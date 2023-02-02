Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının ardından

ADANA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında, sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, karşılaşmadan skor alabilmek için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını belirtti.

Montella, Yeni Adana Stadyumu'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçtan keyif aldığını söyledi.

Takımıyla gurur duyduğunu dile getiren Montella, "Gerçekten maçın başından sonuna kadar kovaladık, risklere girdik ve skoru alabilmek için elimizden gelen her şeyi yaptık. Son dakikalarda skoru koruyamadığımız için beraberlik geldi. Bu skora üzülsek de gerçekten takımımla gurur duyuyorum çünkü kora kora bir mücadele verdiler ve kendi değerlerini tekrardan ortaya koydular." ifadelerini kullandı.

Montella, bir gazetecinin Emre Akbaba ve Belhanda'nın performansını sorması üzerine, iki oyuncunun da takıma önemli katkılarının olduğunu ve iyi mücadele ettiklerini anlattı.

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