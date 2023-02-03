Adana'da 565 litre sahte içki ele geçirildi

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ADANA (AA) - Adana'da 565 litre sahte içki ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki bulunduğu belirlenen bir depoya operasyon düzenledi.

Ekipler, adreste yaptıkları aramalarda 565 litre sahte içki ele geçirdi.

Polis ekipleri 2 zanlıyı gözaltına aldı.

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