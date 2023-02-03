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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana'da 565 litre sahte içki ele geçirildi

AA

Adana'da 565 litre sahte içki ele geçirildi

ADANA (AA) - Adana'da 565 litre sahte içki ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki bulunduğu belirlenen bir depoya operasyon düzenledi.

Ekipler, adreste yaptıkları aramalarda 565 litre sahte içki ele geçirdi.

Polis ekipleri 2 zanlıyı gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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