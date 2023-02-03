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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mevsimlik tarım işçisi çocuklarının eğitim sorunu konteyner sınıflarla aşılıyor

AA

Mevsimlik tarım işçisi çocuklarının eğitim sorunu konteyner sınıflarla aşılıyor

ADANA (AA) - ÖMER FANSA - Adana'da mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocukları, çadırların yakınında oluşturulan konteyner sınıflar sayesinde eğitimden geri kalmıyor.

Verimli arazileriyle hemen her mevsim ekmek kapısı olan Çukurova'da, konteyner sınıflarla mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına da eğitim imkanı sunuluyor.

Milli Eğitim Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğüne bağlı Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PİKTES) Koordinatörlüğü tarafından Türk ve Suriyeli tarım işçisi ailelerin çocuklarının eğitime kazandırılması için çalışma yürütüldü.

Çalışma kapsamında ekipler, okula ulaşmakta zorluk çeken çocukların belirlenmesi için çadır alanlarında araştırma yaptı.

Mevsimlik tarım işçilerinin yoğun bulunduğu Karataş ilçesi kırsalında gerek bazı okulların çadır alanlarına uzaklığı gerekse de ailelerin okula göndermemesi nedeniyle çocukların eğitimden uzak kaldığı tespit edildi.

Müdürlük, bunun üzerine 2022-2023 eğitim yılı için Kırmızıdağ, Tabaklar mahallelerine 5'er, Damlapınar Mahallesi'ne 2, Bahçe Mahallesi'ne 1 olmak üzere ana sınıfı da dahil ilkokul seviyesinde toplam 13 konteyner sınıf kurdu.

Çadır alanlarına daha yakın yörelerde kurulan konteyner sınıflarda toplam 260 çocuk eğitim görmeye başladı.

- Okul, çadırlara yaklaştı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürü Selçuk Taşyürek, AA muhabirine, 2016'da başlatılan PİKTES'in 3'üncü kısmının Kasım 2022'de başladığını ve halen Türkiye'de 26 ilde yürütüldüğünü söyledi.

PİKTES kapsamında bu eğitim yılında Türk ve Suriyeli öğrencilerin faydalanacağı, Yüreğir, Seyhan, Sarıçam, Ceyhan ve Karataş ilçelerinde 5'i özel eğitim olmak üzere 17 anaokulu binası inşa edilip eğitime başladığını aktaran Taşyürek, 1015 lise öğrencisine de burs verildiğini belirtti.

Çadır alanlarında yaşayan dezavantajlı çocukların da projeden faydalandığını anlatan Taşyürek, bu kapsamda yoğun mevsimlik tarım işçisi bulunan Karataş ilçesi kırsalında araştırma yaptıklarını dile getirdi.

Taşyürek, bu bölgede taşımalı eğitim sisteminin bulunduğunu ancak mevsimlik tarım işçisi ailelerin, okulun kaldıkları çadırlara yaklaştırmasıyla çocuklarını okula göndermeye daha yatkın durduklarını tespit ettiklerini söyledi.

Bunun üzerine çadır alanları yakınlarına konteyner sınıf kurmaya karar verdiklerini aktaran Taşyürek, şöyle devam etti:

"Karataş'ta çadır bölgelerindeki çocukların okullaşmasına katkı sağlamak, eğitim süreçlerinden uzak kalmış öğrencileri de okula kazandırmak amacıyla belirlenen mahallelere toplam 13 konteyner sınıf yapıp eğitim ve öğretime kazandırdık. Amacımız şartlar ne olursa olsun tüm çocukların eğitim ve öğretim hakkından faydalanmasıdır. Okullaşmamış tek bir öğrenci kalmayıncaya kadar çalışmalara devam etmek istiyoruz."

Karataş İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Buğrul da geniş ve verimli tarım arazisine sahip ilçenin yoğun bir tarım işçisi nüfus barındırdığını dile getirdi.

Mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının mağdur olmaması için çadır alanlarının yanına okulu taşıdıklarını belirten Buğrul, "Konteyner sınıflarla hizmeti ayaklarına kadar getirdik. Ana sınıfından ilkokul 4'üncü sınıfa kadar öğrencilerimizin konteyner sınıflarda eğitim görmelerini sağlıyoruz." dedi.​​​​​​​

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