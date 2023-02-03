Adana'da pazarda kavga eden 6 Suriyeli sınır dışı edildi

ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde pazar yerinde birbirlerini darbeden 6 Suriye uyruklu, sınır dışı edildi.
Aralarında husumet bulunan Suriye uyruklu iki grubun 1 Şubat'taki kavgasının ardından 2 Şubat'ta gözaltına alınan 4 kişiden sonra 2 şüpheli daha yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Muyed S. (28), Murat S. (25), Muhammed H. (20), Beşşar A. (23), Şerif H. (18) ve Musa A. (26) adliyeye sevk edildi.
Suriyeli 6 kişi, adliyedeki işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.
Pazar yerinde çıkan kavgada birbirlerini darbeden Muyed S, Murat S, Muhammed H. ve Beşşar A, Kozan Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından gözaltına alınmıştı.