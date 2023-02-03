Adana'da KADEM tarafından kadın çiftçilere yönelik eğitim projesi tamamlandı

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ADANA (AA) - Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Adana Temsilciliğince, kadın çiftçi ve tarım işçilerinin eğitilmesine yönelik "Yenilikçi Gıda Tedarik Uygulamalarında Kadın İstihdamının Artırılması Projesi" tamamlandı.

Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen proje kapsamında katılımcılara, halk eğitimi merkezleri ve oluşturulan seralarda eğitim verildi.

KADEM Adana Temsilcisi Reşan Arlıer, AA muhabirine, projeyle gıda tedarik zincirine nitelikli insan kaynağı yetiştirme konusunda katkı sunduklarını söyledi.

Eğitimlerin başarıyla tamamlandığını aktaran Arlıer, "Projemizde, örtü altı tarım, yaş meyve sebze yetiştiriciliği, soğuk depo ve bant elemanı alanlarında 115 kişiye ilk etapta eğitim verildi. Eğitim alan 115 kişiden 23'ü proje kapsamında istihdam edildi. Tarım yapmak, bahçesinde sera kurmak isteyen çok sayıda kişi bu alanda uygulamalı eğitim alarak başarılı modelleri görmek istiyor." diye konuştu.

Proje kapsamında Hazar Yaş Sebze ve Meyve Kırsal Kalkınma Kooperatifi kurulduğunu hatırlatan Arlıer, kooperatiften kadın ve genç çiftçilerin eğitim, danışmanlık hizmetinden ücretsiz faydalanabileceğini belirtti.

Arlıer, nitelikli iş gücünü kamu kurumlarının da desteğiyle artırmak istediklerini ifade etti.

Öte yandan proje kapsamında uygulama seralarında yetiştirilerek hasadı yapılan ürünler, Yüreğir Millet Bahçesi'nde oluşturulan ofiste satışa sunulacak.



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