Adana'da iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu yetiştiren 3 kişi yakalandı

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ADANA (AA) - Adana'da iklimlendirme sistemi kurarak uyuşturucu yetiştiren 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karataş ilçesinde uyuşturucu yetiştirildiğini belirlediği iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, iklimlendirme sistem kurularak yetiştirilen 12 kök Hint keneviri, 28 gram esrar, 2 gram kenevir tohumu ve 3 esrar öğütme aparatı ele geçirildi.

Ekipler, gözaltına aldığı 3 şüpheliyi İlçe Jandarma Komutanlığına götürdü.

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